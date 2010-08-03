Naneli Kaparili Pırasa

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasa ve havuçları yıkayıp verev doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tencerenin dibine önce havucu daha sonra pırasayı yerleştirin. Yağını ve tuzunu ilave edin. Bulguru üzerine dökün. Tencereyi ocağa oturtun. Kapağı kapalı olarak çok kısık ateşte hiç su ilave etmeden pişmeye bırakın. Kapağını açmadan, ara sıra sallayarak pişirin. Pırasalar yumuşayınca sıcak suyu ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Kaparileri ve naneyi ilave edip karıştırın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

