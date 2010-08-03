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Naneli Kaparili Pırasa

Naneli Kaparili Pırasa
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasa

4 adet havuç

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay fincanı bulgur

4-5 çorba kaşığı kapari

1 çorba kaşığı nane

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Pırasa ve havuçları yıkayıp verev doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tencerenin dibine önce havucu daha sonra pırasayı yerleştirin. Yağını ve tuzunu ilave edin. Bulguru üzerine dökün. Tencereyi ocağa oturtun. Kapağı kapalı olarak çok kısık ateşte hiç su ilave etmeden pişmeye bırakın. Kapağını açmadan, ara sıra sallayarak pişirin. Pırasalar yumuşayınca sıcak suyu ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Kaparileri ve naneyi ilave edip karıştırın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pırasa çok kısık ateşte kendi suyunu salarak pişeceğinden fazla su eklemeniz gerekmez. Tencereye yapışmalarını önlemek için ara sıra kapağını açmadan sallayarak karıştırabilirsiniz.
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