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Olivye (Rus Salatası)

Olivye (Rus Salatası)
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Rus Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram patates,

120 gram havuç

1 adet haşlanmış yumurta

Yarım su bardağı salatalık turşusu

1 çorba kaşığı kapari çiçeği

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber



Harcı için: 1 çorba kaşığı çiğ krema

İki buçuk çorba kaşığı labne peyniri

1 çorba kaşığı mayonez



Servis için: 1 yaprak kıvırcık salata

YAPILIŞI

Patatesleri soyup suda haşladıktan sonra küp doğrayın. Başka bir tencerede havuç ve yumurtayı haşlayın. Haşladığınız havucun kabuğunu soyarak küp doğrayın. Haşladığınız yumurtanın akını sarısından ayırarak akını küp doğrayın. Patates, havuç, yumurta akı, salatalık turşusu, kapari çiçeği, bezelye, tuz ve karabiberi tencerede iyice harmanlayın. Harcı hazırlamak için kremayı miksere alarak 5 dakika karıştırın. Azar azar labne peyniri ilave ederek 5 dakika karıştırın. Mayonezi de ekledikten sonra çırpın. Karışımı tencereye alarak tüm malzemeyi beraber karıştırın. Streç film ile kaplayarak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Servis tabağına kıvırcık salatayı yerleştirin. Üzerine olivyeyi alarak servis yapın
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