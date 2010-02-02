Osmanlı Pilakisi

Sofra Tarifi

150 gram iri kuru fasulye Yeteri kadar su Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 adet küçük boy soğan 1 diş sarımsak 1 adet havuç, yarım patates 1 çay kaşığı toz şeker 3-4 dal maydanoz, tuz

YAPILIŞI

Fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Üzerini gececek kadar su ilave edin. Tencereye zeytinyağı, dörde bölünmüş soğan, kıyılmış sarımsak ve tuz ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Fasulyeler yarı yarıya yumuşayınca, üzerine toz şeker, küp doğranmış havuç ve patates ilave edin. Fasulyeler iyice pişince, ocaktan alın. Soğuduktan sonra kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.