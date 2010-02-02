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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Osmanlı Pilakisi

Osmanlı Pilakisi

Osmanlı Pilakisi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram iri kuru fasulye

Yeteri kadar su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 adet havuç, yarım patates

1 çay kaşığı toz şeker

3-4 dal maydanoz, tuz

YAPILIŞI

Fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Üzerini gececek kadar su ilave edin. Tencereye zeytinyağı, dörde bölünmüş soğan, kıyılmış sarımsak ve tuz ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Fasulyeler yarı yarıya yumuşayınca, üzerine toz şeker, küp doğranmış havuç ve patates ilave edin. Fasulyeler iyice pişince, ocaktan alın. Soğuduktan sonra kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
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