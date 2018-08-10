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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Patates salatalı enginar

Patates salatalı enginar

Patates salatalı enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

Yeteri kadar su

1 adet soğan

6 adet kesme şeker

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan

2 adet patates, tuz, karabiber

10 adet kornişon turşu

2'şer dal maydanoz ve dereotu


YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, kesme şeker, iri doğranmış soğan, yarım limonun suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz koyun. Yumuşayana dek haşlayıp servis tabağına alın. Patatesleri haşlayıp soyduktan sonra bir çatalla ezerek püre haline getirin. Üzerine piyazlık doğranmış soğan, küp doğranmış kornişon turşu, kalan zeytinyağı, yarım limonun suyu, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp karıştırın. Hazırladığınız karışımı enginarların içine paylaştırın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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