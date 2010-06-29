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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Patlıcanlı Köfte

Patlıcanlı Köfte

Patlıcanlı Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

3 adet patates

1 adet büyük boy soğan

50 gram kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

2 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Patlıcanları ocak ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup iyice ezin ve kenara alın. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra ezin. Soğan ve peyniri ayrı ayrı rendeleyin. Maydanozu incecik kıyın. Hazırladığınız malzemeleri geniş bir kaba alın. Üzerine yumurta, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Ekmek dilimlerini fırında kızartıp, robotta çekin. Elinizi suyla ıslatıp patlıcanlı harçtan parçalar kopararak istediğiniz şekli verin. Daha sonra
çekilmiş ekmeğe bulayın. Kızarttıktan sonra sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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