Patlıcanlı Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları ocak ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup iyice ezin ve kenara alın. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra ezin. Soğan ve peyniri ayrı ayrı rendeleyin. Maydanozu incecik kıyın. Hazırladığınız malzemeleri geniş bir kaba alın. Üzerine yumurta, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Ekmek dilimlerini fırında kızartıp, robotta çekin. Elinizi suyla ıslatıp patlıcanlı harçtan parçalar kopararak istediğiniz şekli verin. Daha sonra

çekilmiş ekmeğe bulayın. Kızarttıktan sonra sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.