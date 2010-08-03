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Portakallı Kereviz

Portakallı Kereviz
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg küçük boy kereviz

1 adet orta boy soğan

100 gram zeytinyağı

1 adet havuç

Bir buçuk kg portakalın suyu

1/4 demet dereotu, tuz

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup ikiye bölün. Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurup üzerine verev doğranmış havucu ekleyin. 1-2 dakika kavurup kerevizleri de tencereye ilave edin. Hep birlikte 1-2 dakika daha kavurun. Üzerine portakal suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte 20 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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