Portakallı Kereviz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup ikiye bölün. Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurup üzerine verev doğranmış havucu ekleyin. 1-2 dakika kavurup kerevizleri de tencereye ilave edin. Hep birlikte 1-2 dakika daha kavurun. Üzerine portakal suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte 20 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.