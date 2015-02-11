Şeyh-ül Müşhi(Dolmaların Şeyhi)

1.Bir tencereye 5 su bardağı su ve bir tutam tuz koyun. Üzerine kaburga kemiklerini ekleyin ve 1 saat pişirip kenara alın.

2.Patlıcanların üst kısımlarını kesip, içlerini temizleyin. Tuzlu suda 15 dakika bekletin.

3.Soğanı küp, maydanoz ve naneyi ince kıyın. Tereyağını bir tencereye alıp, soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp, çekene dek pişirin. Bulgur, maydanoz, nane, tuz ve karabiber ekleyip, suyunu tamamen çekene dek kavurun. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın.

4.Tuzlu suya koyduğunuz patlıcanları çıkarıp, elinizle sıkın. İçlerine kıymalı harcı paylaştırın. Dolma pişireceğiniz tencerenin dibine haşladığınız kaburga kemiklerini dizin. Üzerine dolmaları yerleştirin. Kaburga kemiklerini haşladığınız sudan bir bardağı alıp, tencereye katın. Orta ateşte 5-10 dakika kaynatın. Daha sonra ocağı kısıp, azalırsa kemik suyu ekleyerek 45 dakika pişirin. İç harç malzemesi iyice pişince ocaktan alın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.