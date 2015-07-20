Sirkeli Pancar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pancarları iyice yıkayıp, tencereye alın. Üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Kabuklarını temizleyip dilediğiniz şekilde dilimleyin veya dondurma kaşığı ile top çıkarın. Ayrı bir yerde sirke, dövülmüş sarımsak ve tuzu çırpın. Sirkeli karışımı sulu pancarın içine karıştırıp soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına alıp 1 gece ağzı kapalı olarak dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.