Sultan Ezmesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bütün sebzeleri önce ayrı ayrı çok küçük parçalar halinde doğrayın. Sonra doğranmış malzemeleri bıçak darbesiyle tekrar ezilmiş bir görünüm alana kadar doğrayın. Salça, limon suyu, tuz ve nar ekşisini hazırlanmış malzemeye ilave edin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.