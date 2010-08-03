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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Sultan Ezmesi

Sultan Ezmesi

Sultan Ezmesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet salatalık, 2 adet domates

Birer tutam taze nane ve maydanoz,

3 adet sivri biber

1 adet küçük soğan, 3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı limon suyu

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Bütün sebzeleri önce ayrı ayrı çok küçük parçalar halinde doğrayın. Sonra doğranmış malzemeleri bıçak darbesiyle tekrar ezilmiş bir görünüm alana kadar doğrayın. Salça, limon suyu, tuz ve nar ekşisini hazırlanmış malzemeye ilave edin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
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