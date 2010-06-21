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Tahinli Bulgur Köftesi

Tahinli Bulgur Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tahin

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı kırmızı mercimek

3 adet orta boy soğan

4 çorba kaşığı sıvı yağ

7-8 dal maydanoz

Yeteri kadar su

Tuz, pul biber, kimyon

YAPILIŞI

Bulguru kapaklı bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Kapağını kapatıp şişene kadar bekletin. Diğer taraftan mercimeği küçük bir kaba alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve kısık ateşte, yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp soğutun ve bulgura ilave edin. Yemeklik doğradığınız soğanı sıvı yağda rengi dönene kadar sote edin. Soğuduktan sonra bulgura ekleyin. Tahin, kıyılmış maydanoz, pul biber, kimyon ve tuz ekleyip yoğurun.
Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp arzunuza köfteler hazırlayın
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