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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Tako

Tako

Tako
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Meksika Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket hazır tako

2'şer adet kabak, havuç ve kırmızı biber

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

100 gram noodle

YAPILIŞI

Kabak, havuç ve kırmızı biberi jülyen doğrayıp, sarımsağı kıyın. Sebzeleri pul biberle karıştırıp zeytinyağında soteleyin. Ayrı bir yerde noodle'ı haşlayıp sebzelerle karıştırın. Paketten çıkan 12 adet takoyu önceden ısıtılmış 150 derece fırında 4-5 dakika pişirin. Fırından alıp içlerine sebzeli karışımı pay edin. Arzuya göre üzerine baharat karışımı serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Takoyu büyük marketlerde bulabilirsiniz.
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