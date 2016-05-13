DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Vişneli yaprak sarma

Vişneli yaprak sarma

Vişneli yaprak sarma
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı dondurulmuş vişne

Yarım kg asma yaprağı

1 su bardağı pirinç

5 adet büyük boy soğan

1 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı dolma baharatı

Yarım demet maydanoz

2 adet kesme şeker

Yarım limonun suyu

1 su bardağı+1 çay bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci sıcak suda 5 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı yarım su bardağı ısıtılmış zeytinyağında pembeleşene dek soteleyin. Suyu iyice süzülmüş pirinci ilave edip karıştırın. Kuş üzümü ve dolmalık fıstık ekleyip karıştırmaya devam edin. Nane, dolma baharatı, kıyılmış maydanoz, 1 adet kesme şeker, karabiber, tuz ve blenderden geçirilmiş yarım su bardağı vişneyi ekleyip karıştırın. 1 su bardağı su ilave edip, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. sma yapraklarını kaynar suda 1 dakika bekletip çıkarın. Her bir yaprağı ikiye bölüp içlerine dolma harcından pay edin. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye bitişik şekilde yerleştirin. Ayrı bir yerde limon suyunu, kalan 1 adet kesme şekeri, kalan yarım su bardağı zeytinyağını, 1 çay bardağı suyu ve tuzu karıştırın. Bu karışımı sarmaların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, asma yaprağı ve pirinç yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, sarmaların üzerlerine kalan vişneyi serpiştirin. Tencerenin kapağını yeniden kapatıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN