Vişneli yaprak sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci sıcak suda 5 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı yarım su bardağı ısıtılmış zeytinyağında pembeleşene dek soteleyin. Suyu iyice süzülmüş pirinci ilave edip karıştırın. Kuş üzümü ve dolmalık fıstık ekleyip karıştırmaya devam edin. Nane, dolma baharatı, kıyılmış maydanoz, 1 adet kesme şeker, karabiber, tuz ve blenderden geçirilmiş yarım su bardağı vişneyi ekleyip karıştırın. 1 su bardağı su ilave edip, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. sma yapraklarını kaynar suda 1 dakika bekletip çıkarın. Her bir yaprağı ikiye bölüp içlerine dolma harcından pay edin. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye bitişik şekilde yerleştirin. Ayrı bir yerde limon suyunu, kalan 1 adet kesme şekeri, kalan yarım su bardağı zeytinyağını, 1 çay bardağı suyu ve tuzu karıştırın. Bu karışımı sarmaların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, asma yaprağı ve pirinç yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, sarmaların üzerlerine kalan vişneyi serpiştirin. Tencerenin kapağını yeniden kapatıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın.