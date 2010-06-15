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Zeytinyağlı Közlenmiş Kırmızı Biber

Zeytinyağlı Közlenmiş Kırmızı Biber
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg közlenmiş kırmızı biber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı kapari

1 çay bardağı ince kıyılmış

siyah zeytin

Yarım su bardağı galeta unu

Tuz



Üzerine:

Maydanoz

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. İnce uzun şeritler halinde doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın ve sarımsakları kavurun. Kapari ve zeytini ilave edip 2 dakika daha kavurun. Kırmızı biberi ekleyin ve karıştırın. Galeta unu ile tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Ocağın altını kapatın ve yemeği servis tabağına alın. Üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyip ılık ya da soğuk olarak servis yapın.
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