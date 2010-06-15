Zeytinyağlı Közlenmiş Kırmızı Biber

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. İnce uzun şeritler halinde doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın ve sarımsakları kavurun. Kapari ve zeytini ilave edip 2 dakika daha kavurun. Kırmızı biberi ekleyin ve karıştırın. Galeta unu ile tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Ocağın altını kapatın ve yemeği servis tabağına alın. Üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyip ılık ya da soğuk olarak servis yapın.