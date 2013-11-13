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Zeytinyağlı Börülce

Zeytinyağlı Börülce
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg börülce

1 adet soğan

4 diş sarımsak

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kesme şeker

3 adet domates

Tuz

Yeteri kadar su

3 adet ceviz

YAPILIŞI

Ayıklanmış börülceyi tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su koyup, yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan yemeklik doğranmış soğan ve bütün sarımsağı 3 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Kesme şeker ile küp doğranmış domatesi ekleyin ve 2 dakika daha sotelemeye devam edin. Börülce ve haşladığınız suyu katıp, kısık ateşte pişmeye bırakın. Börülce iyice yumuşadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve kıyılmış cevizi ekleyip, servis tabağına alın. Üzerine kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağını gezdirin. İster sıcak, ister ılık ya da soğuk olarak servis yapın.

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