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Zeytinyağlı Çalı Fasulyesi

Zeytinyağlı Çalı Fasulyesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet soğan

2 adet domates

1 kg çalı fasulyesi

1 su bardağı zeytinyağı

5 su bardağı su

3 tatlı kaşığı toz şeker, tuz

YAPILIŞI

Tencereye küçük doğranmış soğanları, kabukları soyulup küçük doğranmış domatesleri ve yarım çorba kaşığı tuz ekleyin. Elinizle sıkarak iyice ezilmelerini sağlayın. Daha sonra, kılçıklarını bıçakla sıyırdığınız ve ortadan ikiye böldüğünüz fasulyeleri koyun. İyice karıştırıp, zeytinyağı ilave edin. Toz şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Arada bir karıştırarak, fasulyeler hafifçe renk değiştirene kadar kuvvetli ateşte pişirin. Rengi değişen fasulyelere, sıcak su ekleyin. Fasulyeler suyunu iyice çekip yumuşak bir hal alana dek pişirin. Daha sonra tencereyi ateşten alın. İyice soğuyan fasulyeleri servis tabağına alıp, soğuyunca servis yapın.
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