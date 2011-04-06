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Zeytinyağlı Karışık Kuru Dolma

Zeytinyağlı Karışık Kuru Dolma
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • GAZİANTEP
Sofra Tarifi

MALZEMELER

24 adet orta boy kuru biber

24 adet kuru patlıcan

4 su bardağı pirinç

3 kg beyaz kuru soğan

Bir buçuk baş sarımsak

2 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı salça

Yarım çorba kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı acı pul biber

2 tatlı kaşığı nar ekşisi

2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kuru biberleri ve patlıcanları buruşuklukları gidene kadar yani yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Pirinçleri yıkayıp bir kenara alın. Soğanları bıçakla mümkün olduğu kadar ince kıyın ve pirince ekleyin. Zeytinyağının yarısını ve kalan malzemeyi de üzerine ekleyin. Harcı iyice yoğurup biberlerin ve patlıcanların yarısını biraz geçecek şekilde içlerine doldurun. Patlıcanların uçların elinizle iyice bastırarak sıkıştırıp kapatın. Dolmaları büyük bir tencereye yatay olarak ve sıkıca üst üste dizin. Dağılmasın diye üzerine ağırlık koyun. Kalan zeytinyağını da tenceredeki dolmaların üzerine gezdirin. En son hafifçe geçecek kadar soğuk su ilave edin. Tencereyi ocağa oturtup kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 20-25 dakika daha pişirin. 10 -15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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