Zeytinyağlı Karışık Kuru Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru biberleri ve patlıcanları buruşuklukları gidene kadar yani yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Pirinçleri yıkayıp bir kenara alın. Soğanları bıçakla mümkün olduğu kadar ince kıyın ve pirince ekleyin. Zeytinyağının yarısını ve kalan malzemeyi de üzerine ekleyin. Harcı iyice yoğurup biberlerin ve patlıcanların yarısını biraz geçecek şekilde içlerine doldurun. Patlıcanların uçların elinizle iyice bastırarak sıkıştırıp kapatın. Dolmaları büyük bir tencereye yatay olarak ve sıkıca üst üste dizin. Dağılmasın diye üzerine ağırlık koyun. Kalan zeytinyağını da tenceredeki dolmaların üzerine gezdirin. En son hafifçe geçecek kadar soğuk su ilave edin. Tencereyi ocağa oturtup kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 20-25 dakika daha pişirin. 10 -15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.