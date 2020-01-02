Zeytinyağlı kuru kayısılı kereviz

Kuru kayısıyı 10 dakika sıcak suda bekletin ve süzün. Geniş bir tencereye iri doğranmış kereviz, un, tozşeker, limon suyu, portakal suyu ve tuzu alın. Kayısı, 1 su bardağı su ve zeytinyağını ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Kısık ateşte kereviz yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Kıyılmış dereotu serptikten sonra servis yapın.

Aşçı Tulin Doğruer