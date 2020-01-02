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Zeytinyağlı kuru kayısılı kereviz

Kereviz sevmeyenlerin bile tadı damağında kalacak bu tarif tam bir şifa deposu! İşte kuru kayısının muhteşem bir aroma verdiği zeytinyağlı kuru kayısılı kereviz tarifi...
Zeytinyağlı kuru kayısılı kereviz
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı doğranmış kuru kayısı



4 adet kereviz



1 tatlı kaşığı un



1 çorba kaşığı tozşeker



Yarım limonun suyu



1 adet portakalın suyu



1 çay bardağı zeytinyağı



Yeteri kadar su, tuz



Üzerine: Dereotu


YAPILIŞI

Kuru kayısıyı 10 dakika sıcak suda bekletin ve süzün. Geniş bir tencereye iri doğranmış kereviz, un, tozşeker, limon suyu, portakal suyu ve tuzu alın. Kayısı, 1 su bardağı su ve zeytinyağını ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Kısık ateşte kereviz yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Kıyılmış dereotu serptikten sonra servis yapın.

Aşçı Tulin Doğruer

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