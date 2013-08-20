Zeytinyağlı Nohutlu Pırasa

Sofra Tarifi

1 kg pırasa 2 adet ince ve uzun havuç 2 çorba kaşığı pirinç 1 su bardağı haşlanmış nohut 1 çay bardağı zeytinyağı 2 çay kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı toz şeker Yarım limonun suyu 1 su bardağı et suyu

Pırasaları ayıklayıp yıkayın. 3 parmak genişliğinde doğrayın. Havuçları da soyup, ince uzun doğrayın. Düdüklü tencereye, doğranmış pırasaları, üzerine doğranmış havuçları, pirinç, haşlanmış nohut, zeytinyağı, tuz, şeker, limon suyu ve et suyunu koyup 15 dakika pişirin. İyice soğuduktan sonra servis tabağına alın.

PÜF NOKTASI

Yemeği servis tabağına kaşıkla koymak yerine, tencereyi hafif silkeleyerek dökerseniz, pırasaların şekli de bozulmamış olur.