Zeytinyağlı Yaprak Sarması

Üzüm yaprakları taze ise kaynar suda 3 dakika tutup çıkartın. Salamura ise tuzu gitsin diye suda 1-2 saat bekletin. Yumuşaması için 10 dakika kaynatın. Soğanları küp doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin. Pirinci ilave edip taneler beyazlaşana kadar kavurun. Üzerine salça ve kuş üzümü ekleyip kavurmayı sürdürün. Dolmalık fıstıkları, baharatları, toz şekeri ve kıyılmış dereotunu ekleyin. Bir iki kere çevirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yaprakları açıp içlerine yeterli miktarda harç koyup çok sıkı olmayacak kadar sarın. Hazırladığınız sarmaları tencereye dizip üzerine bir ağırlık yerleştirin. Üstünü geçecek kadar soğuk su ekleyin. Ocağa oturtup orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşe getirip 25 dakika daha pişirin. Altını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Suyunu süzün. Kararmasınlar diye alüminyum folyo ile üstlerini örtün. Soğuk servis yapın.