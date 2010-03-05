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Zeytinyağlı Bakla

Zeytinyağlı Bakla
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze bakla

1 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan ya da

iki demet taze soğanın beyaz kısımları

2 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

1 çorba kaşığı kuru nane

Yarım limonun suyu

2 adet kesme şeker

1 çay kaşığı limon tuzu, tuz

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu koyup üzerine su doldurun ve kenara alın. Baklaları ayıklamaya başlayın ve ayıkladıkça kararmasınlar diye bu suyun içine koyun. Ayıklama işlemi bitince baklaları birkaç kere iyice yıkayıp süzün. Zeytinyağı tencereye alıp, üzerine ince kıyılmış soğanları ve baklaları ilave edin. 10 dakika sote edip nane, limon suyu, kesme şeker ve tuzunu ekleyin. Tencereye baklaların üzerini örtecek kadar su koyun. Limon tuzunu yarım çay bardağı sıcak suda eritip baklaya ekleyin. 20 dakika harlı 40 dakika da kısık ateşte olmak üzere bir saat pişirin. Dereotunu ekleyin. Sarımsaklı yoğurt ile birlikte servis yapın.
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