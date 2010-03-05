Zeytinyağlı Bakla

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu koyup üzerine su doldurun ve kenara alın. Baklaları ayıklamaya başlayın ve ayıkladıkça kararmasınlar diye bu suyun içine koyun. Ayıklama işlemi bitince baklaları birkaç kere iyice yıkayıp süzün. Zeytinyağı tencereye alıp, üzerine ince kıyılmış soğanları ve baklaları ilave edin. 10 dakika sote edip nane, limon suyu, kesme şeker ve tuzunu ekleyin. Tencereye baklaların üzerini örtecek kadar su koyun. Limon tuzunu yarım çay bardağı sıcak suda eritip baklaya ekleyin. 20 dakika harlı 40 dakika da kısık ateşte olmak üzere bir saat pişirin. Dereotunu ekleyin. Sarımsaklı yoğurt ile birlikte servis yapın.