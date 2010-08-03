Zeytinyağlı Bamya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bamyaları ayıklayın ve bir kenara alın. Tencereye küp doğranmış soğan ve domatesi alıp, zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve sıcak suyu ilave edin. Su kaynayıp malzemeler pişince, limon suyunu ekleyin. Bamyaları sudan geçirerek pişen malzemenin içine aktarın. Tahta bir kaşıkla şöyle bir karıştırın. Pişmeye bırakın. Soğuk olarak servis yapın.