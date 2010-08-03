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Zeytinyağlı Bamya

Zeytinyağlı Bamya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg bamya

2 adet soğan

1 adet orta boy domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İki buçuk su bardağı su

1 adet limonun suyu

Yarım çorba kaşığı salça, tuz

YAPILIŞI

Bamyaları ayıklayın ve bir kenara alın. Tencereye küp doğranmış soğan ve domatesi alıp, zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve sıcak suyu ilave edin. Su kaynayıp malzemeler pişince, limon suyunu ekleyin. Bamyaları sudan geçirerek pişen malzemenin içine aktarın. Tahta bir kaşıkla şöyle bir karıştırın. Pişmeye bırakın. Soğuk olarak servis yapın.
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