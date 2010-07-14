Zeytinyağlı Barbunya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyayı ayıklayın ve yıkayın. Daha sonra bir tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave edin. Limon suyunu da kattıktan sonra kısık ateşte barbunya yumuşayana kadar haşlayıp, süzün. Zeytinyağının yarısını bir tencereye alıp kıyılmış soğan ve küp doğranmış havucu soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi katın. Haşlanmış barbunya, bütün sivri biber, toz şeker ve tuzu ekleyin. 1 kahve fincanı su koyun ve kısık ateşte 15 dakika pişirip ocaktan alın. Sivri biberleri içinden çıkarın ve üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Servis tabağına alın ve üzerini kıyılmış maydanozla süsleyin. Soğuk olarak servis yapın