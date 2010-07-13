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Zeytinyağlı Biber Dolması

Zeytinyağlı Biber Dolması
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dolmalık biber

4 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağından biraz fazla pirinç

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Yeteri kadar su

Yarımşar demet maydanoz, nane, dereotu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı bal

1'er çay kaşığı kimyon, kekik, karabiber, tarçın

Tuz

1 çorba kaşığı limon suyu

Üzerine:

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

YAPILIŞI

Zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve fıstığı tencereye alıp, pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Yarım bardak su, kuş üzümü, tuz ve toz şekeri ilave edip, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ateşten alıp, kıyılmış maydanoz, nane, dereotu, bal, limon suyu ve baharatları katıp karıştırın. Bu karışımı biberlere doldurun. Biberlerin altına küçük birer delik açın ve tencereye dizin. Üzerlerine yağı gezdirip, tencereye biraz su koyarak ağır ateşte pişirin. Soğutarak servis yapın.
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