Zeytinyağlı Biber Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg dolmalık biber
4 adet orta boy soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 su bardağından biraz fazla pirinç
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı kuş üzümü
Yeteri kadar su
Yarımşar demet maydanoz, nane, dereotu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı bal
1'er çay kaşığı kimyon, kekik, karabiber, tarçın
Tuz
1 çorba kaşığı limon suyu
Üzerine:
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
YAPILIŞI
Zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve fıstığı tencereye alıp, pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Yarım bardak su, kuş üzümü, tuz ve toz şekeri ilave edip, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ateşten alıp, kıyılmış maydanoz, nane, dereotu, bal, limon suyu ve baharatları katıp karıştırın. Bu karışımı biberlere doldurun. Biberlerin altına küçük birer delik açın ve tencereye dizin. Üzerlerine yağı gezdirip, tencereye biraz su koyarak ağır ateşte pişirin. Soğutarak servis yapın.