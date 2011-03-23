Zeytinyağlı Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÇUKUR bir kabı suyla doldurup üzerine 1 adet limonun suyunu ekleyin. Enginarları temizleyip kararmalarını önlemek için limonlu suya koyun. Soğanları soyup kenara alın. Havuç ve patatesi küp doğrayın. Zeytinyağının yarısını tencereye alın. Arpacık soğan, havuç, patates ve bezelyeyi ekleyip, 5 dakika sote edin. Tuzunu ayarlayın. Bir tencereye enginarları yerleştirip içlerine sebzeli suyun, harcı paylaştırın. Üzerine kalan zeytinyağını, limon suyunu, kesme şeker ve tuzu ilave edin. 2 su bardağı su ekleyin. Tencerenin üzerine hafifçe ıslatılıp sıkılmış yağlı kağıt serip (bu şekilde tencere hava almaz ve yemek daha iyi pişer) kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yemeğin suyu azalırsa ara sıra kontrol ederek ilave edin. Piştikten sonra kıyılmış dereotu serperek servis yapın.