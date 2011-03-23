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Zeytinyağlı Karışık Dolma

Zeytinyağlı Karışık Dolma
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patlıcan

3 adet kabak

10 adet dolmalık biber

100 gram yaprak

İçi için:

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı kuş üzümü

1 su bardağı zeytinyağı

6 adet iri boy soğan

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 demet taze soğan

1'er demet dereotu ve nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

Dolma baharatı, tuz, karabiber

5 adet iri domates

1 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı domates salçası

YAPILIŞI

İç malzemeyi hazırlamak için, pirinci ılık suda 30 dakika dinlendirip süzün. Kuş üzümünü ılık suda bekletip süzün. Zeytinyağından 1 çorba kaşığı ayırın. Kalanını tencereye alın. Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber, fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Taze soğan, dereotu ve naneyi incecik kıyıp tencereye ilave edin. Toz şeker, dolma baharatı, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kavurun. Pirinç ve üzümü ilave edin. 7-8 dakika daha kavurun. Rendelediğiniz domatesleri, sıcak suda erittiğiniz domates salçasını ekleyin. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Patlıcan, kabak ve dolmalık biberi hazırladığınız içle doldurun. Asma yapraklarını da iç harcıyla sararak tencereye dizin. Ayırdığınız 1 çorba kaşığı zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin. Bir miktar sıcak su ilave ederek 15-20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
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