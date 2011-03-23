Zeytinyağlı Karışık Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzemeyi hazırlamak için, pirinci ılık suda 30 dakika dinlendirip süzün. Kuş üzümünü ılık suda bekletip süzün. Zeytinyağından 1 çorba kaşığı ayırın. Kalanını tencereye alın. Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber, fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Taze soğan, dereotu ve naneyi incecik kıyıp tencereye ilave edin. Toz şeker, dolma baharatı, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kavurun. Pirinç ve üzümü ilave edin. 7-8 dakika daha kavurun. Rendelediğiniz domatesleri, sıcak suda erittiğiniz domates salçasını ekleyin. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Patlıcan, kabak ve dolmalık biberi hazırladığınız içle doldurun. Asma yapraklarını da iç harcıyla sararak tencereye dizin. Ayırdığınız 1 çorba kaşığı zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin. Bir miktar sıcak su ilave ederek 15-20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.