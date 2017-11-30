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'un rakibi

Giriş Tarihi: 30.11.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 19:42
Kayserispor'un rakibi Eyüpspor

5. Tur 1. maçında sahasında ile karşılaşıyor. Maçı sabah.com.tr canlı takip edebilirsiniz.

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Kayserispor'un rakibi Eyüpspor
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