Fenerbahçe'den rövanş maçında da gol yağmuru

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İlk yarı

2. dakikada Adana Demirspor'un gelişen atağında Atabey Çiçek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı

7. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Aatıf'ın pasında topla buluşan Valbuena'nın şutunu kaleci Kurtuluş Yurt kurtardı.

21. dakika sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendy'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erten topu kurtardı.

24. dakikada Valbuena'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandao'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1

34. dakikada Erhan Kartal'ın ceza sahasına ortasında Mendy'nin kafa vuruşunda top kaleci Erten'in yanından ağlara gitti. 1-1

44. dakikada Valbuena'nın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun şutunda top filelerle buluştu. 1-2

46. dakikada Can Demir'in ortasında ceza sahası içerisinde Atabey'in kafa vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aatıf'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

68. dakikada Valbuena'nın ceza sahasından sert şutunda top filelere gitti. 4-1

77. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Atabey'in şutu auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erkam'ın şutunda kaleci Ertem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Gençerler xx, Engin Erdem xx

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Yiğit İncedemir xx, Umut Sönmez xx (Lingane dk. 73 x), Loemba xx (Mustafa dk. 71 x), Erhan Kartal xx, Mendy xxx (Batuhan dk. 82 ?), Erkam Develi xx, Sezer Özmen xx, Can Demir Aktav xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Nusret Can Körümdük, İsmail Şahmalı, Uğurcan İkikardeş, Canpolat Çelik, Douhadji, Hasan Kaya, Ahmet Can Genç

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Fenerbahçe: Erten Ersu xx, Neto xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla xx, Ozan Tufan xx, Valbuena xxx (Yiğithan dk. 78 x), Neustaedter xx (Serhat dk. 78 x), Muhammed xx, Oğuz Kağan xx, Aatif xxx, Fernandao xxx (Ahmethan dk. 60 x)

Yedekler: Volkan Demirel, Kameni, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Josef de Souza

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fernandao (dk. 24 ve 44), Aatıf (dk. 57) (Fenerbahçe), Mendy (dk. 34) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Erhan Kartal (Adana Demirspor)