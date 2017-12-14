 Medipol Başakşehir-Kahramanmaraşspor (CANLI) - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Medipol Başakşehir-Kahramanmaraşspor (CANLI)

Medipol Başakşehir Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda 3-1 yendiği Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geliyor.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 20:09

İstanbul Başakşehir 0-0 Kahramanmaraşspor

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Oktay Bala, Mevlüt Erdinç

Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarci, Aytürk Halil Hocaoğlu, İbrahim Sevinç, İsa Baltacı, Yusuf Emre Kasal, Onur Bayramoğlu, Hakan Vural Koçaslan, Eser Akbaş, İbrahim Koca, Hüseyin Kar

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