Medipol Başakşehir-Kahramanmaraşspor (CANLI)
Medipol Başakşehir Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda 3-1 yendiği Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 20:09
İstanbul Başakşehir 0-0 Kahramanmaraşspor
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Oktay Bala, Mevlüt Erdinç
Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarci, Aytürk Halil Hocaoğlu, İbrahim Sevinç, İsa Baltacı, Yusuf Emre Kasal, Onur Bayramoğlu, Hakan Vural Koçaslan, Eser Akbaş, İbrahim Koca, Hüseyin Kar
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