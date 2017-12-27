 Trabzonspor deplasmanda tek golle kaybetti - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2017 Perşembe

Trabzonspor deplasmanda tek golle kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Konyaspor, 31. dakikada Ali Çamdalı'nın golüyle Trabzonspor'u 1-0 kaybetti.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 17:39

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.

ATİKER KONYASPOR 1-0 TRABZONSPOR (MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Manyama), Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Fofana (Dk. 83 Musa Araz), Milosevic

Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), Bero (Dk. 64 Castillo), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Rodallega

Gol: Dk. 31 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Kucka, Dk. 45 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 45 Fofana, Dk. 57 Ali Çamdalı, Dk. 62 Ali Turan, Dk. 86 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN