Konyaspor rövanşa hazır

Yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Konyaspor ilk maçta Trabzonspor'u Ali Çamdalı'nın attığı golle 1-0 yenmişti.