 Konyaspor rövanşa hazır - Türkiye Kupası - 15 Ocak 2018 Pazartesi

Konyaspor rövanşa hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 12:33

Yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Konyaspor ilk maçta Trabzonspor'u Ali Çamdalı'nın attığı golle 1-0 yenmişti.

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