İşte dünkü kupa maçlarının tüm golleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 3 takım belli oldu. İşte 3 maçın özetleri ve golleri...
Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 11:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı dün oynanan 3 karşılaşmayla başladı. 3 maçta 6 kez fileler sarsılırken tur atlayan takımlar Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe oldu.
YENİLGİYE RAĞMEN GENÇLER
Gençlerbirliği, Bursa deplasmanına ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı. Başkent ekibi, nefesleri kesen maçta Bursaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen deplasmanda attığı golün avantajıyla çeyrek finale kalan takım oldu.
19. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta, Alper Uludağ'ın sol taraftan Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Skuletic'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
33. dakikada Bursaspor Agu ile skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada ataklarını sıklaştıran Bursaspor'da Delarge sol taraftan topla ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı kale önünde bulunan Agu'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
49. dakikada yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Delarge'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bulunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TRABZONSPOR'DAN ERKEN VEDA
Gecenin sürprizi Atiker Konyaspor'dan geldi. Geçen sezonun kupa şampiyonu Konyaspor, güçlü rakibi Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Yeşil beyazlılar ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
24. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun pasta, ceza alanı içindeki Bourabia topu kafayla Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Bu futbolcu da ayağına doğru yatan Estaban'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. N'Doye'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın çeldiği top Rodallega'nın önüne doğru düştü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılarak yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE DEPLASMANDA DA KAZANDI
TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u ilk maçta 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanştan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupada çeyrek finale adını yazdırdı.
89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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