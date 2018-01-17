Kupada adres çıkmaz sokak

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, son 16 turunda evindeki ilk maçta 1-0 yendiği Trabzonspor'a rövanşta yenilmeyerek çeyrek finale yükseldi: 1-1. İlk gol 24'te geldi. Bourabia'nın kafayla indirdiği topu Ömer Ali Şahiner, üzerine doğru gelen Esteban'ın altından ağlara gönderdi. Uğur'un çizgi üzerinden topu çıkartma çabası da golü engelleyemedi: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 15 dakikalık bölümde 4 önemli pozisyona girdi ancak golle sonuçlandırmayı başaramadı. 80. dakikada ceza sahası içerisinde N'Doye'nin şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Rodallega topu ağlara gönderdi: 1-1. Bu sonuç Trabzon'a yetmedi, Konya tur atladı.

TRANSFERLER BİTMELİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonu bitmeyen transferlerden dert yandı. Çalımbay, "Biz 1-0'ı telafi ederdik ama gol yemememiz gerekiyordu. Elimizde bir sol bek var ve o sakatlandıktan sonra gol yedik. Burak'ın olmaması dezavantaj oldu. Bizim de ne olursa olsun sol bek transferini bitirmemiz gerekiyordu. Dua ediyordum 'Kimseye bir şey olmasın' diye. Şimdi yine yetiştiremezsek yine sıkıntı olacak. Bir iki tane transferimiz var ve acil olarak gelmesi gerekiyor. Önümüzde çok kritik maçlarımız var" diye konuştu.

ÖZDİLEK: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Özdilek, "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maç öncesi oyuncularıma 'İlk maçta kazanılan 1-0'lık skorun küçük de olsa avantajı var' demiştim. Bunu doğru kullandık. Geçen senenin kupa şampiyonu olarak geldik, yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için sevindirici. Gidebileceğimiz nokta ne olur bilmiyorum" diye konuştu.

VEDAT BORA KORKUTTU!..

Konyasporlu Vedat Bora maçta ciddi bir sakatlık geçirdi. 64'te Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesi sonucu Vedat yerden kalkamadı. Kontrol için hastaneye kaldırılan Vedat'ın önemli bir şeyi olmadığı açıklandı

OKAY: ÜZGÜNÜZ

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu maç sonrasında, "Beklemediğimiz bir gol yedik. İlk yarı bizim açımızdan iyi geçmedi. İkinci devreye iyi ve tempolu başladık. Çok üzgünüz. Konyaspor'la pazar günü ligde yeniden karşılaşacağız ve şimdi o maça odaklanacağız" diye konuştu.