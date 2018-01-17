Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi. Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi. Sarı-kırmızılıların kapısının sol bek transferi halinde Latovlevici, üçüncü kaleci konumuna düşen Carrasso, Belek kampına götürülmeyen Tarık Çamdal ve Emrah Başsan için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor

PLANLARINI İKİ OYUNCUNUN ÜSTÜNE KURDU

Sezon başında Stoke ve West Ham'ın transfer etmeye çalıştığı Badou Ndiaye tekrar İngiliz kulüplerinin radarına takılırken, listeye Crystal Palace de eklendi. Garry Rodrigues'i sezonun ilk yarısında takip eden Alman ekibi Schalke, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Fatih Terim'in devre arası kampında tüm planlarını Ndiaye ve Rodrigues'e göre yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp Ndiaye için İngiltere'den, Rodrigues için de Schalke'den resmi teklif alması durumunda "Satmıyoruz" diyecek ve görüşmeler için sezon sonuna randevu verecek.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

Başkan Özbek, "İmza toplayanların hepsi tüydü" sözlerine açıklık getirip, "Yanlış anlaşıldım" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı kahvaltıda söylediği, "Mayıs'tan Eylül'e kadar imza toplayanların hepsi tüydü" sözünün yanlış anlaşıldığını belirtip şunları söyledi:

Benim oradaki söylemim tamamen G.Saray için o tarihten itibaren başkanlık yarışında olmak. Çünkü birçok kişi yarışa hazır olduklarını söylemişlerdi. Mayıs ayında imza toplayanlar en az benim kadar Galatasaraylıdır. Seçime gelmelerini istiyorum.

Galatasaray Spor Kulübü'nün sağduyusuna her zaman inandım. Kazanan Galatasaray olacaktır.

Eskisinden daha fazla mesai vererek çalışıyoruz.

Eksiklerimizin başında sol bek var. Onun için çok yoğun bir çalışmamız var. Antalya'dayken Fatih hoca ile de epey mesafe aldık.

Bütün hesabımız, bütün düşüncem 21 Ocak'tan sonraki G.Saray.

Şampiyonluğun sonundaki ödül yaklaşık 250 milyon TL. 21 Ocak'tan itibaren herkesin şampiyonluğa odaklanması lazım. Kim seçilirse seçilsin herkes birbirine el vermeli.