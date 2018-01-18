İşte kupada çarşamba günü maçlarının tüm golleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 3 takım daha belli oldu. İşte 3 maçın özetleri ve golleri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı dün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. 3 maçta 7 kez fileler sarsılırken, tur atlayan takımlar Akhisarspor, Giresunspor ve Beşiktaş oldu. Kupada salı günü de Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe çeyrek finale kalmıştı.

AKHİSAR DEPLASMAN GOLÜYLE TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk müsabakayı 2-1 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı. MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

38. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında yerde kalmasına hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Seleznov, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

BAŞAKŞEHİR'E GİRESUNSPOR ŞOKU!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir karşılaşmadan 2-1 galip ayrılsa da ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyet nedeniyle kupadan elendi. Giresunspor çeyrek finalde mücadele edecek. MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

13. dakikada Adebayor, Kerim Frei'la yaptığı paslaşma sonrasında ceza sahası içinde topla buluştu ve rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

25. dakikada Dialiba'nın köşe atışında ceza sahası içinde Aykut'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu.1-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

77. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top Attamah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 2-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

BEŞİKTAŞ YENİLGİYE RAĞMEN TUR ATLADI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Başkent temsilcisi mücadeleden 2-1 galip ayrılmasına rağmen, ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş çeyrek finale yükselen taraf oldu. MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

83. dakikada Lens'in sol taraftan penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

86. dakikada Musa Çağıran topu rakibinden kaparak ceza alanı içindeki Cikalleshi'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 1-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

87. dakikada Mitrovic'in Umar'ı düşürmesiyle Osmanlıspor penaltı atışı kazandı. 88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cikalleshi, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!