 Vagner Love, A Spor'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor! - Türkiye Kupası - 30 Ocak 2018 Salı

Vagner Love, A Spor'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

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Türkiye Kupası 30 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 30 Ocak 2018, Salı 13:41

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak.

Kartal'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.

Beşiktaş ve Gençlerbirliği arasında oynanan maç saat 20:30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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