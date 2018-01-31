 Akhisarspor son nefeste kazandı! - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2018 Çarşamba

Akhisarspor son nefeste kazandı!

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Akhisarspor 89. dakikada Eray Ataseven'in attığı golle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 19:09

AKHİSARSPOR 1-0 KAYSERİSPOR
(Eray Ataseven 89')

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

İŞTE İLK 11'LER!

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner, Dany, Ömer Bayram, Serginho, A.Sissoko, Onur Ayık, Muğdat Çelik, Henrique, Seleznyov

Kayserispor: Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Şapunaru, Şamil, Boldrin, Amorim, Mendes, Deniz, Umut

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