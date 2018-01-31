Sahne Valbuena’nın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bir önceki turda lider Medipol Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor karşısında Trabzonspor 11'inden 7 değişiklikle mücadele etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının ilk 11'de oynatmadığı için eleştirildiği Valbuena'nın yanı sıra Mehmet Ekici'yi de sahaya süreceği öğrenildi. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç, naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.



AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR

Ziraat Türkiye Kupası son sekiz turunda bugün oynanacak diğer karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele 18.30 başlayacak ve Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel hakem üçlüsü, görev yapacak. Maçı A2 naklen ekrana getiriyor.