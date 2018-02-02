Konya'da kazanan yok
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Konyaspor’a konuk oldu. Kritik karşılaşmada Galatasaray 1-0 geriden gelip skoru 2-1'e getirmeye başarsa da son dakikada Jahovic'in golüne engel olamayınca iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.
Türkiye Kupası 02 Şubat 2018, Cuma
Güncelleme: 02 Şubat 2018, Perşembe 19:36
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Galatasaray 1-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Ancak 90+1'de Jahovic'in golüne engel olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Linnes'in pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok'un yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
31. dakikada Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den döndü.
40. dakikada kazanılan serbest vuruş Orkan Çınar'ın sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği top karambolde Mehdi'nin kafa vuruşunda Linnes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Belhanda'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut kaleci Patrik'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1
55. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patrik'in solundan filelerle buluştu. 1-2
73. dakikada Linnes'in sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Gomis'in etkisiz şutu kaleci Patrik'te kaldı.
75. dakikada Jonsson'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic'in kafa vuruşunda kaleci Eray topu kornere gönderdi.
88. dakikada Rodrigues'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Gomis'in yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90. dakikada Selim Ay'ın uzun pasında ceza sahası içinde buluşan Jahovic'in kafa vuruşunda top kaleci Eray'ın üzerinden geçerek ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx
Atiker Konyaspor: Patrik xx, Skubic xx, Moke xx (Filipovic dk. 57 x), Selim Ay xx, Eren Albayrak xx, Mehdi xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Jahovic dk. 57 xxx), Musa Araz xx (Fofana dk. 79 xx), Hadziahmetovic x, Orkan Çınar xx
Yedekler: Emrullah, Vedat Bora, Manyama
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galasataray: Eray xx, Linnes xx, Koray xx, Serdar Aziz xxx, Hakan Balta xx (Latovlevici dk. 71 x), Donk xx, Selçuk İnan xx, Sinan xxx, Belhanda xx, Yasin xx (Rodrigues dk. 79 x), Eren Derdiyok xx (Gomis dk. 64 x)
Yedekler: Muslera, Filho, Rooue, Tolga, Denayer, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Linnes (dk. 40 k.k.), Jahovic (dk.90) (Atiker Konyaspor), Sinan (dk. 50), Serdar Aziz (dk. 55) (Galatasaray)
Sarı kart: Selim Ay
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