Akhisar tarih yazdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri ile Akhisar arasında oynanan çeyrek final rövanş maçı sıkı bir mücadeleye sahne oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden ev sahibi ekip, 25. dakikada Soner'in golüyle geriye düşmesine rağmen pes etmedi. 36'da Kravets skora denge getirdi: 1-1... Akhisar 69'da Eray'la tekrar öne geçti: 1-2... Skoru son dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Gyan ilan etti: 2-2... Kayseri geçen sezon çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elenmişti. Akhisar ise son 2 sezonda yaşadığı şanssızlığı dün kırdı. Geçen sezon Başakşehir, ondan önce G.Saray'a çeyrek finalde elenen Ege temsilcisi tarihinde ilk kez kupada adını yarı finale yazdırdı. Akhisar'ın rakibi bugün oynanacak maçın sonucuna göre G.Saray ya da Konya olacak.



ÖRNEK HAREKET!

Akhisarspor, tur atlayarak büyük bir başarıya imza attı. Maç sonunda turu geçen Akhisarlı oyuncular, elenen Kayserili futbolcuları teselli etti.



BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN



10 numara Seleznov

Kayseri Teknik Direktörü Sumudica'nın sanki tur atlamış gibi ilk maçta sahaya sürdüğü ideal kadrodan vazgeçip rotasyona gitmesi, Akhisar'ın yarı finale çıkmasını kolaylaştırdı... Kayserili oyuncular, sahada acemiler mangası gibiydi, iki pas yapamadılar. Boldrin, Kravets ve Varela gibi oyuncular hep, "Golü ben atayım, turu ben getireyim" düşüncesiyle arkadaşlarına ihanet etti. Akhisarspor, ligi de düşünerek Lopes, Olcan, Henrique gibi önemli oyuncularını oynatmadı. Okan hoca, 1-0'ın avantajını da düşünerek takımına alan savunması yaptırdı. 2. yarıdan itibaren Akhisarlılar rakibe geniş alan vermedikleri gibi Kayserili hiçbir futbolcunun ikinci hamleyi yapmasına, önde baskı yaparak izin vermedi. Soner bir maestro gibi takımını yönetti. Muğdat çalışkanlığıyla ön plana çıktı ama Seleznov bir santrfordan daha fazlasını yaparak adeta 10 numara gibi oynadı. Sırtı dönük, arkadaşlarına mükemmel paslar hazırladı. Akhisarspor kadro yapısına baktığımızda eksiklerine rağmen oyun olarak akıllı ve doğru oynadı.