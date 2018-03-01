Aykut Kocaman'dan Valbuena sürprizi

Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerinde kampta bulunan sarı lacivertli takım maç saatini bekliyor. Saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Spor muhabiri Evren Yavuz, amandıra Can Bartu Tesislerinde Fenerbahçe cephesindeki son gelişmeleri aktardı. İşte Evren Yavuz'un son dakika bilgileri...

KOCAMAN'DAN KADRODA KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kadroda değişikliğe gidiyor.

Tecrübeli teknik adamın Süper Lig'de aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası en çok eleştiri aldığı konu Mahtieu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmamasıydı. Kocaman'ın, Beşiktaş maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın bugün ilk 11'de olacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Jannsen'in yanı sıra, pazar günü oynanan lig derbisinde sakatlanan İsmail Köybaşı da bu akşam kadroda yer alamayacak. İsmail'in yerine sol bekta Hasan Ali forma giyecek.

Volkan Demirel'in, ligdeki Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olan Kameni'den eldivenleri devralması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Martin Skrtel'in Neto'nun yerine sahada olacağı gelen haberler arasında.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın orta sahada Mehmet Topal - Josef de Souza ikilisini bozması beklenmezken, Valbuena'nın Dirar'ın yerine forma giyeceği öğrenildi. Kocaman, Fransız yıldıza sol kanatta, Aatif'a ise sağ kanatta şans verecek.

Forvet arkasında Giuliano, ilerde ise cezalı Fernandao'nun yerine Soldado oynayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Valbuena, Soldado

AYKUT KOCAMAN'DAN FLAŞ VALBUENA KARARI! - VİDEO