Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında tartışma!
Caner Erkin ve Nabil Dirar arasında soyunma odası koridorlarında tartışma yaşandı.
Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 21:26
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında gergin anlar yaşandı.
Maçın 44. dakikasında Fenerbahçe'den Alper Potuk kırmızı kart görürken, 45+1'de Şener'le gelen Fenerbahçe golüne sevinen Volkan da sarı kart gördü.
İlk yarının son düdüğüyle birlikte soyunma odası koridorları karıştı. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Beşiktaşlı Caner Erkin devre arasında soyunma odası koridorların tartışma yaşandı.
İkili arasındaki gerginlik araya girenler sayesinde büyümeden engellendi.
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