Beşiktaş’ta nöbet değişimi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında pazar günkünden farklı bir kadroyla mücadele edecek. Bunun nedeni ise siyah-beyazlıların 9 günlük süreçte, 1'i Avrupa'da 3 zorlu maç oynamasından kaynaklanan yorgunluk. Pazartesi oynanacak Trabzonspor maçı için bazı futbolcuları dinlendirmek isteyen Güneş'in 11'de planladığı değişiklikler şöyle:

1- Cezası biten Pepe ilk 11'de olacak. Vida ise yedek soyunacak.

2- Diğer kupa maçlarında olduğu gibi Fabri kaleyi Tolga'ya devredecek.

3- Ligde cezası nedeniyle oynayamayan Talisca takımdaki yerini alacak.

4- Ligdeki maçta sonradan oyuna giren Caner, bu kez ilk 11'de başlayacak.

5- Şenol Güneş, forvet tercihini bu kez Negredo'dan yana kullanacak.

6- İlk derbinin yıldızı Quaresma yedek soyunacak. Lens 11'de yer alacak.

7- Sağ bekte Gökhan Gönül forma giyecek, Adriano kulübede olacak.



?'MİNİ MİNİ BİR KUŞ' BİLMECESİ!

TRTSPOR'a konuşan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, derbi sonrası statta çalınan şarkıyla ilgili olarak, "Mini Mini Bir Kuş göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi işten çıkardık. Başkanımız çok sinirlendi" dedi. Ancak akşam bir açıklama yapan Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yöneticisi Candaş Tolga Işık, "Statta çalınan şarkı benim bilgim dahilindedir. Herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Metin Albayrak'ın ifadeleri bilgi eksikliğinden kaynaklanmıştır" diye konuştu.



KARTAL, LENS'İN BONSERVİSİNİ ALDI

Beşiktaş, 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını KAP'a bildirdi. Sezon başında Sunderland'le yapılan sözleşmeye 4 milyon 89 bin Euro opsiyon maddesi konulmuştu. Lens'in bonservisi alındığı için sözleşmesi de otomatik olarak 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Hollandalı futbolcu, her yıl için sırasıyla, 2 milyon 250 bin, 2 milyon 300 bin, 1 milyon 950 bin ve 1 milyon 800 bin olmak üzere toplam 8 milyon 300 bin Euro garanti para artı bonus alacak.