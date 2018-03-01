Şenol Güneş'ten sürpriz karar
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşikta ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte Beşiktaş cephesindeki son dakika gelişmeleri.
Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 15:02
Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi Nevzat Demir Tesislerinde kampta bulunan siyah beyazlı takım, saat 18.30'da Vodafone Park'a doğru hareket edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Nevzat Demir Tesislerinde Beşiktaş cephesindeki son gelişmeleri aktardı. İşte Emre Kaplan'ın son dakika bilgileri...
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROTASYON
Şenol Güneş, geçtiğimiz pazar günü ligde oynanan derbiden farklı bir 11 sahaya çıkaracak. Lig maçında cezalı durumda olan Talisca ve Pepe'nin, kupadaki Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.
Lig derbisinde ilk 11'de olan Vida'nın bu akşam formasını Pepe'ye bırakması bekleniyor.
Şenol Güneş'in Atiba'yı dinlendireceği ve orta sahayı Tolgay-Medel ikilisine emanet edip, forvet arkasında Talisca'ya şans vereceği öğrenildi.
Quaresma'nın yerine Lens'i düşünen Güneş'in, Babel ile Mustafa Pektemek arasında bir tercih yapması bekleniyor.
Pazar günü oynanan maçta sonradan oyuna giren ve 2 asist yapan Negredo'nun, Vagner Love'ın yerine ilk 11'de sahada olacağı gelen haberler arasında.
MUHTEMEL 11
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Lens, Talisca, Babel (Mustafa Pektemek), Negredo
ŞENOL GÜNEŞ ROTASYONA GİDİYOR - VİDEO
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