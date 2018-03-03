Derbi bitti tartışma sürüyor

Portekizli yıldız ve siyah-beyazlı yönetimin savunması ağır tahrik üzerine kurulu

Rakip oyuncu için 'Provokatör' vurgusu yapan sarı-lacivertliler ise TFF nezdinde girişimlerde bulunarak verilecek cezayı takibe aldı



BEŞİKTAŞ CEPHESİ



'Souza sürekli üzerime oynadı'

Beşiktaş yönetimi, olayların detayları hakkında Quaresma'dan bilgi aldı. Portekizli yıldızın Başkan Fikret Orman ve ekibiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Daha yeni sahaya girmiştim. Souza sürekli üzerime oynamaya başladı. O pozisyonda direkt bana dirseği ile vurdu. Ben de onu sert bir şekilde ittim, ardından yumruk attım. Ne yapsaydım, kendimi yere mi atsaydım? Bu aklımda yoktu. Hazırlıksız yakalandım. Sonra bir baktım; ihtar yiyen benim, kendisini yere atan Souza. Böyle adalet mi olur? Sonra diğer oyuncu (Mehmet Ekici) geldi. Pepe'nin boğazına vurdu ve düşürdü. Ben de ona cevap verdim. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm. Takımı yalnız bıraktığım için özür diliyorum."



SALDIRIYA KARŞI ANİ REFLEKS!

Beşiktaş'ın PFDK'ya yapacağı savunmanın detaylarına SABAH ulaştı. Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun organizasyonunda hazırlanan savunma, görüntü ve fotoğraflarla desteklenecek. Detaylar ise şöyle:



Josef de Souza sürekli Ricardo Quaresma'yı tahrik etti. Oyuncumuz refleks olarak kendini savundu.

Mehmet Ek ici, gelip Pepe'ye vurarak yere düşürdü. Bunun karşılığında yine Quaresma cevap verdi. Burada kart adaletsizliği var. Ağır tahrik ve saldırıyı, ani refleksle karşılayan oyuncumuz kırmızı kartla cezalandırılmış, Souza sarı kart bile almamıştır.

Olaylar yatışmak üzereyken Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, 70 metre koşarak orta sahaya gelmiş ve tekrar tansiyonun yükselmesine neden olmuştur.

Yaşananların nedeni, rakip oyuncuların provokasyonlarıdır. Bunda da bir ölçüde başarılı olmuşlardır.



43 VE 44. MADDELERDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Quaresma, kural dışı hareketi nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi, saldırısı nedeniyle de 44. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. 43. maddeye göre sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara 3 ila 6, 44. maddeye göre ise saldırının oyunculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde 5 ila 10 maç men cezası veriliyor. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe de talimatlara aykırı hareket ile çirkin ve kötü tezahürattan disiplinlik oldu.



FENERBAHÇE CEPHESİ



'Mike Tyson gibi yumrukladı'

Fenerbahçe yönetimi Vodafone Park'taki derbide yaşananlar sonrası adeta çılgına döndü. Maçtan hemen sonra TFF yetkilileriyle telefon trafiği yaşandı ve Quaresma'nın yaptıklarıyla ilgili verilecek cezanın takipçisi olunacağı mesajı iletildi. Yöneticilerin, söz konusu telefon görüşmelerinde, "Quaresma, Mike Tyson gibi iki oyuncumuza yumruk attı. Gördüğü karta rağmen sahadan çıkmamakta diretti. Maçı sabote etti. Taraftarı galeyana getirdi. Yapılanların cezası talimatlarda belli" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



YÖNETİM BASTIRDI, İKİ AYRI OLAY OLARAK YAZILDI

Dün sabah ise kulübe PFDK'nın Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye atılan yumrukları tek olay olarak inceleme eğiliminde olduğu bilgisi ulaştı. Yönetim, hemen harekete geçerek, Souza ile Ekici'nin ayrı ayrı olaylar olduğu, Quaresma'nın iki ayrı olaydan ceza alarak bu cezaların içtima etmesi (toplanması) gerektiğini kurula iletti. Çünkü PFDK'nın kararında maç raporu çok etkili olacaktı.



EN AZ BEŞ MAÇ CEZA BEKLİYORLAR

Maç raporu akşam Fenerbahçe kulübüne ulaştı. Quaresma'nın iki ayrı olay olarak rapor edildiği görüldü. Sarı-lacivertlilerin değerlendirmesine göre Quaresma Souza'ya yumruğu ve Ekici'ye yumruğu nedeniyle ayrı ayrı üçer maç ceza alacak. Souza'da tahrik indirimi uygulanabileceği için ceza 5'e düşecek. Fenerbahçe'nin beklentisi, oyuncunun en az 5 maç ceza alması şeklinde.



FENER'E KARŞI SAKİN OLAMIYOR!

Ricardo Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü. Beşiktaş formasıyla 5 sezonda toplam 12 Fenerbahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı, 2 kırmızı ile toplam 9 kez kart gördü. Portekizli yıldız, futbol kariyerinde ise 6 kırmızı, 45 de sarı kartla cezalandırıldı.