 Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 18:02

Şükrü Saracoğlu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçı tribünde izleyecek olan Siyah-beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park Kuzey Kale arkasındaki Belediye park alanında buluştu.

Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da Kadıköy'e doğru yola çıktı.

Bu arada 30 otobüsle Kadıköy'e giden taraftarlar, son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için siyah gözlük ve siyah kapüşon giydi.

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