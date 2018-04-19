Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 18:02
Şükrü Saracoğlu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçı tribünde izleyecek olan Siyah-beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park Kuzey Kale arkasındaki Belediye park alanında buluştu.
Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da Kadıköy'e doğru yola çıktı.
Bu arada 30 otobüsle Kadıköy'e giden taraftarlar, son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için siyah gözlük ve siyah kapüşon giydi.
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