Erman Toroğlu, Akhisarspor'un ilk golünü yorumladı
SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 00:15
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederen Teleset Mobilya Akhisarspor finale yükseldi. Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri konuk ekibin attığı ilk golün gelişiminde, Miguel Lopes'in kendi yarı sahasından Muğdat Çelik'e attığı uzun pasta ofsayt olup olmadığıydı.
Usta yazar Erman Toroğlu bu pozisyonu A Spor canlı yayınında değerlendirdi. İşte o görüntüler:
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