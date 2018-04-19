Erman Toroğlu, Akhisarspor'un ilk golünü yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederen Teleset Mobilya Akhisarspor finale yükseldi. Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri konuk ekibin attığı ilk golün gelişiminde, Miguel Lopes'in kendi yarı sahasından Muğdat Çelik'e attığı uzun pasta ofsayt olup olmadığıydı.

Usta yazar Erman Toroğlu bu pozisyonu A Spor canlı yayınında değerlendirdi. İşte o görüntüler: