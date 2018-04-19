Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Karşılaşmaya konuk ekibin Ukraynalı oyuncusu Yevhen Seleznyov damga vurdu. Galatasaray - Akhisarspor maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final turunda Galatasaray, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 2-0 mağlup olarak kupadan elendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 4. ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznyov'dan geldi. Galatasaray'da Maicon 77. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GALATASARAY 0 - 2 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR (MAÇ SONUCU)

5' Yevhen Seleznyov (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

35' Yevhen Seleznyov (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)



4. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Muğdat'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Seleznyov düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1





20. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat topla hareketlenip ceza sahası önüne geldi ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.



26. dakikada Galatasaray paslaşarak ceza sahası önüne geldi. Topla buluşan Selçuk İnan uzaktan sert vurdu, kaleci Fatih Öztürk son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.



30. dakikada Selçuk'un kafayla indirdiği topta Sinan ceza sahası içine girip penaltı noktası üzerine gönderdi. Yasin'in şutunda savunma son anda müdahale etti ve top kornere gitti.



35. dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün topu oyuna hızlı sokmasıyla Galatasaray savunması az adamla yakalandı. Muğdat'ın pasında sağdan hareketlenen Lopes'in ortasında Seleznyov önce düzeltti ardından şutunu çekerek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2





44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan yaptığı ortada Eren arkaya aşırdı, uzak direkteki Maicon kafayı vurdu ancak kaleci Fatih gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI



48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.



50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih iyi yer tutarak gole engel oldu.



53. dakikada Onur Ayık sağdan getirip Lopes'e pasını verdi. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Muğdat'ı gördü. Genç futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.



68. dakikada Rodrigues'in ceza sahasına yaptığı ortada Eren yükseldi ancak vuramadı. Kaleci Fatih'in sektirdiği top Gomis'in önünde kalırken, Fransız futbolcunun şutunda Fatih çok iyi bir refleksle gole izin vermedi.



72. dakikada kazanılan korner atışında Muğdat soldan savunmanın arkasına ortaladı. Seleznyov'un gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.



77. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Larsson, Maicon'dan sıyrıldı. Maicon'un bu futbolcuyu düşürmesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.





80. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Seleznyov geçti. Bu futbolcu açısı dar olmasına karşın direkt kaleye vurdu, direkten dönen top Muslera'da kaldı.



84. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Gomis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye giden topu Mustafa Yumlu çizgiden çıkardı.



86. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Eren kafayı vurdu ancak kaleci Fatih çok iyi uzanarak golü engelledi.





Stat: Türk Telekom



Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx



Galatasaray: Muslera x, Linnes x, Maicon x, Ahmet x, Latovlevici ?, Fernando x (Donk dk. 82 ?), Tolga x (Gomis dk. 55 x), Selçuk xx, Yasin x (Rodrigues dk. 61 x), Sinan xx, Eren Derdiyok x



Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Serdar, Hakan, Denayer, Feghouli



Teknik Direktör: Fatih Terim



Akhisarspor: Fatih xxxx, Lopes xxx, Mustafa xxx, Dany xxx, Kadir xxx, Barbosa xxx (Larsson dk. 76 xx), Sissoko xxx, Bilal xxx (Aykut dk. 43 xxx), Muğdat xxxx, Onur xxx (Caner dk. 66 xxx), Seleznyov xxxx



Yedekler: Lukac, Henrique, Orhan, Hasan, Ömer, Bora



Teknik Direktör: Okan Buruk



Goller: Seleznyov (dk. 4 ve dk. 35) (TM. Ahkisarspor)



Kırmızı kart: Maicon (dk. 77) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Aykut, Mustafa Yumlu, Seleznyov (TM. Akhisarspor), Donk, Rodrigues (Galatasaray)

MAÇ ÖZETİ