Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi belli oldu.
Türkiye Kupası 10 Ağustos 2018, Cuma
Güncelleme: 10 Ağustos 2018, Cuma 20:51
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşmasının, 16 Mayıs 2019'da oynanacağı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi şöyle:
1. TUR: 29 Ağustos
2. TUR: 12 Eylül
3. TUR: 25-26-27 Eylül
4. TUR: 30-31 Ekim, 1 Kasım
5. TUR İLK MAÇLAR: 4-5-6 Aralık
5. TUR İKİNCİ MAÇLAR: 18-19-20 Aralık
SON 16 TURU İLK MAÇLAR: 15-16-17 Ocak 2019
SON 16 TURU İKİNCİ MAÇLAR: 22-23-24 Ocak 2019
ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLAR: 5-6-7 Şubat 2019
ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI: 26-27-28 Şubat 2019
YARI FİNAL İLK MAÇLAR: 3 Nisan 2019
YARI FİNAL İKİNCİ MAÇLAR: 24 Nisan 2019
FİNAL: 16 Mayıs 2019
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