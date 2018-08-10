 Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu - Türkiye Kupası - 10 Ağustos 2018 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi belli oldu.

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Türkiye Kupası 10 Ağustos 2018, Cuma

Güncelleme: 10 Ağustos 2018, Cuma 20:51

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşmasının, 16 Mayıs 2019'da oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi şöyle:

1. TUR: 29 Ağustos

2. TUR: 12 Eylül

3. TUR: 25-26-27 Eylül

4. TUR: 30-31 Ekim, 1 Kasım

5. TUR İLK MAÇLAR: 4-5-6 Aralık

5. TUR İKİNCİ MAÇLAR: 18-19-20 Aralık

SON 16 TURU İLK MAÇLAR: 15-16-17 Ocak 2019

SON 16 TURU İKİNCİ MAÇLAR: 22-23-24 Ocak 2019

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLAR: 5-6-7 Şubat 2019

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI: 26-27-28 Şubat 2019

YARI FİNAL İLK MAÇLAR: 3 Nisan 2019

YARI FİNAL İKİNCİ MAÇLAR: 24 Nisan 2019

FİNAL: 16 Mayıs 2019

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