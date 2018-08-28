Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor, 1074 Çankırıspor'u konuk ediyor. Beyçayırı Sahası'nda oynanan ve saat 16.30'da başlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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