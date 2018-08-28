 Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor (Canlı) - Türkiye Kupası - 28 Ağustos 2018 Salı

Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı

Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 16:33

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor, 1074 Çankırıspor'u konuk ediyor. Beyçayırı Sahası'nda oynanan ve saat 16.30'da başlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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