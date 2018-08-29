Isparta Davrazspor-Denizli Kale Belediyespor maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kapsamında Isparta Davrazspor sahasında Denizli Kale Belediyespor'u konuk ediyor



Isparta Davrazspor'da son durum

Mehmet Akdülger yönetimindeki Isparta Davrazspor bu yaz döneminde kadrosunu Levan Ingorokva (Fatsa Belediyespor), Hasan Tosun (Yeni Orduspor), Doğuş Altın (Bağcılarspor), İsmail Odabaşı (Yeni Amasyaspor), Fatih Deniz (Yeni Orduspor), Rıfat Merzifonluoğlu (Adıyaman 1954 Spor), Buğra Dinler (Kütahyaspor), Deniz Boztepe (Yeni Orduspor), İlyas Barut (Yeni Orduspor), Furkan Çamcı (Elaziz Belediyespor) ve Prince Tagoe (Tudu Mighty Jet) ile güçlendirdi.

Diğer yandan Aboubacar Kone (Mut İdmanyurdu), Mustafa Kurcan (Manavgat Belediyespor), Zafer Kargoğlu (Silifke Belediyespor), Oğuzhan Kandemir (Fatsa Belediyespor), Siboniso Lungelo Mtshali (Kırıkkale Büyük Anadoluspor), Üzeyir Ergün (Somaspor) ve Hüseyin Emre Durmuş (Çubukspor) ile yollarını ayırdı.

Denizli Kale Belediyespor'da son durum

Mehmet Ali Sevil yönetimindeki Denizli Kale Belediyespor yaz döneminde kadrosunu Atakan Koçyiğit (Sarayköy 1926), Sinan Bektaş (Dersimspor), Selman Yıldırım (Sarayköy 1926), Ozan Kurukoç (Kınıkspor), Bayram Yiğit (Altınova Belediyespor), Berk Varol, Muhittin Tekin, Abdülkadir Çelikkaya, Aytaç Gülen (Kuşadasıspor) ile güçlendirdi.

Serkan Bultan (Manavgat Belediyespor), Emre Karayılgın (Yatağanspor), Osman Kaya (Serinhisarspor), Ferhat Kölgesiz (Sandıklıspor) ve Lütfü Berk Üren (Bartınspor) ise takımdan ayrılan isimler oldu.